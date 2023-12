« Bastia On dit cap ? », l’association au service des patients hospitalisés

Sourires engageants et poignées de main chaleureuses, Marjorie Giambernardi et Emilie Salducci ont le sens de l’accueil, celui de l’investissement, de l’abnégation et de la solidarité ne leur font guère défaut non plus. Avec d’autres soignants et paramédicaux, vite rejoints par des usagers du Centre hospitalier de Bastia, les deux jeunes femmes, ergothérapeutes au sein de l’établissement de soins depuis respectivement 7 et 20 ans, ont fondé il y a un an l’association « Bastia On dit cap ? » afin de donner un coup de pouce au travail mené par leur administration.



« Il y a un an, nous avions un besoin significatif en matériel. Nous devions notamment refaire notre stock de fauteuils roulants. Et dans tous les services, ici comme partout ailleurs en France, ce n’est absolument pas un problème local, il est parfois difficile d’obtenir ce dont nos patients ont besoin. Et le Covid, malheureusement, n’a rien arrangé », raconte Marjorie Giambernardi qui a pris la présidence de l’association. « Nous sommes censés aider les gens, alors nous nous sommes organisés pour le faire au maximum de nos possibilités », relaie Emilie Salducci, la secrétaire. Les fauteuils demandés par l’hôpital ayant été finalement dotés, les fonds récoltés grâce au spectacle de danse organisé par l’association le 23 janvier dernier au théâtre de Bastia (soit 5000 euros environ, ce qui fut la première action de « Bastia On dit cap ? ») ont permis de satisfaire d’autres besoins comme acheter de la vaisselle adaptée pour les patients, des vêtements pour les plus démunis ou de faire bénéficier d’une petite aide ceux qui ne peuvent louer une télé par exemple. « C’est tout bête, mais ici nous n’avons que des bols en verre que certains malades ne peuvent pas soulever en raison de leurs pathologies, alors nous avons acheté des mugs avec une anse, résume Emilie Salducci, mais aussi des bilans étalonnés pour le suivi des patients et des exercices de réadaptation ».





Retrouver son autonomie

Avec la trésorerie restante, ces bons samaritains en blouse blanche travaillent à l’organisation de leur deuxième gala annuel qui se tiendra à L’Alb’Oru, mis à disposition par la Ville, le 9 janvier prochain avec, sur scène, des artistes comme I Chjami Aghjalesi, I Messageri, Eppò, Miché Dominici, Una Fiara Nova et Clément Albertini. Un spectacle qui permettra d’aider notamment à finaliser un projet qui tient à cœur à Emilie et Marjorie depuis fort longtemps : « Nous avons suivi une patiente, Nathalie, une jeune femme victime d’un grave accident vasculaire cérébral, depuis de nombreuses années et nous l’avons notamment aidé, grâce à un simulateur de conduite, à pouvoir retrouver ses capacités derrière un volant afin de la sortir de son isolement et lui rendre de son autonomie, aussi bien pour son suivi médical que pour faire ses courses et pourquoi pas retrouver une vie plus active», racontent, de concert, les deux professionnelles de santé. Cette dernière, en effet, vit dans un village relativement éloigné des centres urbains et a besoin d’un véhicule adapté et aménagé que les membres de « Bastia, On dit cap ? » se sont fait le serment de lui fournir, en partenariat avec l’APF (Association des Paralysés de France, qui suit le dossier) et l’auto- école sociale Opra qui, grâce à ses véhicules automatiques et aménagés permet aux adultes en situation de handicap d’apprendre à conduire. « La cagnotte mise en ligne en juillet dernier a permis de recueillir un peu moins de 6000 euros en cinq mois », se félicite Marjorie qui souligne l’extrême générosité et la solidarité qui cimentent encore la société corse. Un soutien qui donne des ailes à ces jeunes responsables associatives qui se « piquent au jeu » de cet engagement qui ne demandait, au fil des ans, qu’à se matérialiser. « Notre objectif est d’aider la vie de tous dans l’hôpital mais aussi dans le suivi des patients de retour chez eux. Notre but est de trouver des solutions pour eux », résume Emilie Salducci qui, en 20 ans de carrière, n’a rien perdu de son allant et de sa détermination. Tout autant décidée, Marjorie Giambernardi fourmille déjà de mille idées : un spectacle de Pâques, un tournoi de boules, une course de caisse à savon sur le Boulevard Paoli ? « Tous les matins, je me réveille avec une nouvelle idée », s’amuse-t-elle.

Il ne tient qu’à chacun de nous de l’aider à leur donner vie.