Yog'in Calvi est de retour du 4 au 6 juin

La troisième édition du plus grand festival de Yoga en plein air se déroulera du 4 au 6 juin à Calvi. Durant ces trois jours, le Yoga sera au cœur des activités proposées. Néanmoins, d’autres disciplines se mêleront comme les Pilates, la Danse et toutes sortes d’activités corporelles.De nombreux professionnels seront au rendez-vous afin de faire découvrir les différentes disciplines au plus grand nombre.La billetterie est disponible en ligne via le site www.yogincalvifestival.com Pour davantage d’informations sur le festival : yogincalvifestival@gmail.com