Vide-Greniers de l'ADSBPO : Solidarité et partage le 14 avril à Migliacciaru





L'Association pour le Don de Sang Bénévole de la Plaine Orientale (ADSBPO) organise son Vide-Greniers le dimanche 14 avril à la Place du marché à Migliacciaru, de 6h30 à 16h30. Cet événement annuel revêt une grande importance pour l'association, car il permet de collecter des fonds essentiels pour soutenir ses actions en faveur des donneurs de sang.



Les bénéfices de ce Vide-Greniers seront entièrement dédiés à l'amélioration des collations offertes aux donneurs de sang, dans le but de garantir des conditions optimales pour ces héros du quotidien.



Au-delà d'une simple chasse aux trésors, cet événement est une véritable démonstration de solidarité envers ceux qui donnent le plus précieux des dons : leur sang. C'est également une occasion de convivialité et de partage entre voisins et amis.



Tous sont invités à participer nombreux le dimanche 14 avril à la Place du marché à MIGLIACCIARU pour soutenir cette noble cause. Ensemble, contribuons à sauver des vies et à renforcer les actions de solidarité et de générosité de l'ADSBPO.



Pour plus d'informations sur le Vide-Greniers et la prochaine collecte de sang qui aura lieu le mercredi 17 avril, contactez le 07 82 66 09 14.