"NON" Pierre Alessandri n'était pas un "lanceur d'alerte", occurrence répétée dans les journaux et médias.

[ ] Le 13 octobre 2004, Pierre Alessandri fonde le syndicat Via Campagnola Corse-du-Sud et en devient le secrétaire général (président). Trois ans plus tard, en 2007, il en devient également le porte-parole. Depuis cette date, chaque fois que Pierre Alessandri a pris la parole, il l'a fait à titre syndical, conformément à nos statuts, qui exigent de défendre les intérêts des agriculteurs corses.

La défense des agriculteurs est un travail ardu, mais si notre syndicat s’est souvent élevé contre certaines dérives inhérentes à notre métier, ni notre président ni notre syndicat n’ont JAMAIS dénoncé des individus nommément. Un syndicat d'agriculteurs digne de ce nom n'est pas CONTRE ceux qu’il est censé défendre.

Des agriculteurs, il en reste peu... très peu. Que nous ayons, sur des problématiques précises et variées, des points de vue différents de ceux d'autres syndicats agricoles : c'est un fait. Que nous puissions être "contre" des agriculteurs : JAMAIS. Nous sommes bien trop peu nombreux pour nous permettre ce luxe et bien trop respectueux, depuis toujours, des autres pour agir de la sorte.

Depuis plusieurs années, notre syndicat, et plus particulièrement notre représentant Pierre Alessandri, avons été traîné dans la boue en sous-entendant que des exploitants avaient été directement mis en cause dans certaines affaires. Ceci est faux. D'autres l'ont peut-être fait, mais pas nous.

L’État et son administration n'ont jamais eu besoin de quiconque pour connaître les dérives qu'ils orchestrent avec talent depuis des décennies et les conséquences qui en découlent pour les Corses.

Nous n'avons jamais souhaité réagir à ces allégations mensongères, car nous pensions naïvement que ceux-là mêmes qui les colportent finiraient par comprendre leur erreur. Nous pensions naïvement que de telles énormités ne pouvaient être ni répétées ni même crues. Mais plus c’est gros, plus ça passe !

Pierre était un homme courageux, mais son courage ne doit pas servir à ceux qui n'en ont pas à masquer leur lâcheté, leurs errances, leurs incompétences ou leur soif de "gros titre". En Corse, plus qu'ailleurs, les mots ont un sens et la perversion des mots : des conséquences...

Non, Pierre n’était pas un lanceur d’alerte. Un lanceur d’alerte est une personne qui dénonce les dérives d’un système auquel elle appartient ! Pierre n’a jamais fait partie d’aucune administration qui lui aurait permis de connaître les « dossiers » des agriculteurs, mais surtout, Pierre a pu s’opposer, mais n’a jamais en aucun cas dénoncé quiconque !

Nous demandons donc instamment aux médias (qui pervertissent la vérité pour la rendre plus appétissante), aux imbéciles de tout bord et de tout genre, aux naïfs qui pensent savoir... de se taire définitivement et de permettre à Pierre, à ses amis, à ses compagnons de lutte syndicale, mais surtout à sa famille, d'avoir la paix.