Véhicules de la CdC incendiés à Serra-di-Fium'Orbu : Le maire condamne

Patrice Giudicelli, maire de Serra di Fiumorbu nous prie d’insérer:

« Lundi soir, deux véhicules de chantier appartenant à la collectivité de Corse, ont été la cible d’un incendie criminel sur la commune de Serra di Fiumorbu.

Ces engins étaient affectés au service des routes et donc indispensables au réseau routier ainsi qu'à toute la population de notre micro région.

Je condamne avec la plus grande fermeté cet attentat, j’apporte tout mon soutien et ma sympathie au personnel de la CDC. »