Une soirée UNICEF à Borgo ce samedi

Ce samedi à 18h30, le Corsica Chess Club organise à la salle des fêtes de Borgo un événement solidaire en soutien à l’Unicef et à son antenne de Bastia. Au cours de cette soirée, seront présentées au public les missions et le rôle de l’organisation mondiale pour l'enfance. Témoigneront lors de cette manifestation les candidats corses de Pékin Express. Les enfants de la commune ne seront pas en reste puisque les classes de CM1 et CM2 de l’école Antoniotti de Borgo proposeront une animation spéciale. Cette manifestation est ouverte à tous avec entrée est libre. Une restauration sur place sera proposée pour ceux qui souhaitent prolonger la soirée dans un cadre convivial.