Une nouvelle expo à la médiathèque Saint Jean d’Ajaccio

La médiathèque Saint Jean propose à partir du 02 Juillet jusqu'au 13 Juillet une exposition "jeune public" prêtée par le centre culturel Una volta de Bastia qui met en valeur le travail de Laurent Moreau.

Sous la beauté simple et déconcertante des illustrations se trame un travail graphique des plus pointus. Crayon, gouache, collage, ces techniques lui permettent de privilégier le geste spontané.

Cette exposition originale révèle l’univers foisonnant et coloré de l’auteur et propose des activités ludiques aux jeunes visiteurs.

Auteur et illustrateur dans l’édition jeunesse (Hélium, Actes Sud, Gallimard), Laurent Moreau illustre également pour la presse (XXI, The New York Times,…).