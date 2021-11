Une journée dépollution sur la digue d'Ajaccio

Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets, l’association Yggdrasil, partenaire de l’association Wings of the Ocean (qui coordonne des interventions écologiques proches des côtes) organise une journée dépollution sur la digue d'Ajaccio (en face de l'euro Spar) le dimanche 21 novembre de 15h à 17h.



4 bénévoles seront présents et pourront prêter des gants et des sacs aux locaux désirants les aider.



Après le ramassage, les déchets seront classés, et ces données scientifiques seront transmises à Wings Of The Ocean. Les détritus seront triés dans les poubelles dédiées du parking gratuit, boulevard Charles Bonaparte.