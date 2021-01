Une formation pour aider les entreprises corses à developper les ventes à l'export

Comment répondre à la nécessité pour les entreprises Corses de trouver des marchés extérieurs pour se développer ?C’est en réponse à cette questions que la CCI de Corse et l’ADEC ont demandé à CCI FORMATION CORSICA de proposer un programme de formation opérationnel à l’export.→ CE PARCOURS C’EST :126 h de formation réparties de janvier 2021 à juillet 2021 à concurrence de 3j par mois pour s’adapter à l’activité professionnelle des stagiairesDes blocs de compétences autour de 3 activités clés : Marketng international – Gestion des opérations à l’international et Négociation CommercialeUne pédagogie innovante basée sur une Etude de Cas, des mises en situation professionnelle et une équipe pédagogique expérimentée.Un dispositif de formation complémentaire avec des conférences business de la Team France ExportLe conseil et l’appui des services économiques de la CCI de Corse tout au long du cursusL’ouverture de cette formation se déroulera sur le campus de Borgo en présence de l’équipe pédagogique et des stagiaires : Jeudi 28 janvier 2021 à partir de 9h*Team France Export : ADEC-CCI CORSE-BPI-BUSINESS France & Les DouanesCCI FORMATION CORSICA – Campus de Bastia – 726 Strada Vecchia – 20 290 Borgo

Contact : t.gaudin@ccihc.fr - 0673605541