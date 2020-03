Une Rousse : Annulation de la projection Mon Fils et Les Jours d'Avant

Suite à de nombreuses discussions avec tous nos partenaires, nous avons décidé d'annuler les séances de ce jour, ce mardi 10 mars, au cinéma Le Fogata d'Île-Rousse.

Cette décision a été prise en concertation avec le regroupement des médecins de Balagne, l'association Sirocco, les professeurs et la CPE du Lycée de Balagne, et les membres du Conseil d'administration de l'Association Et Pourtant Ça Tourne.

Les séances prévues à 14h00 avec le film "Les jours d'avant" et à 20h30 autour du film "Mon fils" sont reportées.

Nous sommes désolés de cette information tardive et espérons pouvoir vous proposer une séance très bientôt autour de ces deux films.

Notre prochaine séance est fixée le mardi 31 mars pour la Fête des courts métrages avec deux films de Malika Zaïri, en sa présence .

Nous espérons qu'elle pourra se dérouler et dans les meilleures conditions possibles.