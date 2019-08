Un prix pour Lavinie Boffy

Corse Net Infos vous l’avait présenté en mars dernier lors de ses projections à Bastia et à Ajaccio ( lire ici ). La Vie ou la Pluie (Life or rain en anglais), le premier long métrage de fiction de la réalisatrice ajaccienne Lavinie Boffy vient d’obtenir l’« Award of Merit » de la meilleure femme cinéaste à l’IndieFest Film Awards de San Diego, Californie. Une distinction méritée pour ce « film choral, au cœur de la Corse, qui dépeint les vies de ces femmes d’une même famille au gré des années, au gré des décennies. »LA VIE OU LA PLUIE de Lavinie BoffyProduit par Omnicube, France 3 Corse ViaStella, Tele PaeseBande originale : Pierre GambiniAvec Camille Pieri Stromboni, Pascal Tagnati et Jeanine Albertini