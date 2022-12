Un café-philo ce 9 décembre à Bastia

Le café-philo de Bastia c'est ce vendredi 9 décembre à 18h30 au Centre Culturel Alb'Oru !

Il est ouvert à toutes et à tous, nul diplôme n'est requis, si ce n'est le désir de réfléchir, d'écouter, d'échanger, de s'enrichir, érudit ou non, savant ou non !

Si la prise de parole n'est absolument pas obligatoire, l'amour de la réflexion, de l'écoute, de l'échange, priment sur tout le reste.

Son entrée est libre et sans inscription, sa durée est de 90 minutes.