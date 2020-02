Un café "Hors Des Murs " à Vico ce samedi

Ce samedi 22 février à partir de 15h, dans l’ancienne salle du conseil municipal de la commune de Vico aura lieu le premier « Café Hors

Des Murs ». L’idée est de développer auprès de tous les villages de Corse intéressés et concernés par le sujet du handicap ce type de rencontres.

Il s’agira de présenter l’association -souligne Vanina Leca, la présidente de l’association Hors Norme - nos missions d’accompagnement

(humain, démarches administratives, financier…), notre volonté de

construire un réseau de bénévoles au sein même des communes pour lutter

contre l’isolement des personnes en situation de handicap, notre

engagement de soutien aux aidants par la mise en place de groupes de

parole par exemple… Et également d’échanger sur les problématiques

éventuellement rencontrées dans le rural. Une collation sera offerte aux

participants pour rendre cet échange encore plus convivial.

Pour plus d’informations, il est possible de nous joindre au

06.18.14.36.03 ou en MP sur Facebook @associationhorsnorme.