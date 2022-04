Travaux sur la RD4 : circulation perturbée entre Veru et le Col de Tartavellu

En raison des travaux de sécurisation et de modernisation effectués entre Veru et le Col de Tartavellu, la circulation sera perturbée sur la RD 4, du lundi 25 avril au vendredi 6 mai 2022, pendant la période de vacances scolaires :



- La circulation sera totalement coupée du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00 ;

- La circulation sera possible sous alternat par feux le samedi et le dimanche à toute heure, et du lundi au vendredi de 16h00 à 8h00.



Une déviation sera mise en place par la route départementale 125, au niveau du pont d’Azzana, et ce jusqu’à la fin des travaux.