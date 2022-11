Travaux rue Morucci à Bastia : stationnement interdit

Dans le cadre des travaux inhérents à la réfection d’enrobés, rue Morucci, le stationnement sera supprimé du lundi 21 au vendredi 25 novembre 2022 inclus, de 7h à 18h.

Par ailleurs, les journées des 21 et 22 novembre nécessiteront la mise en place d’une circulation en alternat de 7h à 17h.

Enfin, la rue Morucci sera fermée à la circulation les mardi 22 et mercredi 23 novembre dès 20h et jusqu'à 5h du matin.