Tournoi de tennis du RC Porto-Vecchio : Les inscriptions closes dimanche

Le doyen des tournois de tennis dans l'extrême sud va vivre son temps fort en ce mois d'août. Le tournoi du Raquette Club de Porto-Vecchio va débuter le samedi 6 août et va se disputer sur quinze jours, sur les courts du complexe sportif du Prunellu avec un dénouement prévu lors du week-end des 20 et 21 août. Tous les tableaux individuels féminins et masculins, à compter des 11 ans, sont concernés ainsi que les doubles soit au total treize tableaux. La clôture des inscriptions aura lieu ce dimanche 31 juillet. Les retardataires doivent, par conséquent, faire diligence. Pour de plus amples informations ou pour contacter le juge arbitre, il convient de téléphoner au 07 72 20 53 20