Ce mercredi 19 mars, l’association INSEME a remis les clés du premier lot de la Tombola di Natale 2024, un véhicule offert par le Groupe Miniconi. Un moment symbolique qui vient clore une édition marquée par une mobilisation exceptionnelle au service des patients contraints de se rendre sur le continent pour raison médicale.

Une remise de clés aux allures de célébration. Ce mercredi 19 mars, à Ajaccio, INSEME et le Groupe Miniconi ont officialisé la remise du premier lot de la Tombola di Natale 2024, un véhicule offert par Miniconi Automobiles. Un geste fort qui clôt une édition réussie, ayant permis de collecter 58 823 euros pour accompagner les familles devant se déplacer sur le continent pour se soigner.



Chaque année, la Tombola di Natale mobilise largement en Corse. Avec plus de 19 600 tickets vendus, l’édition 2024 s’est une nouvelle fois inscrite sous le signe de la générosité. 100 % des fonds collectés ont été directement reversés pour financer les billets d’avion, l’hébergement et l’accompagnement des patients et de leurs proches.



Pour Jean-André Miniconi, Directeur du Groupe éponyme et partenaire historique d’INSEME, ce mécénat est une évidence : « Pour nous, en tant qu’entreprise, c’est une manière de faire du mécénat tout en soutenant des actions concrètes qui apportent une aide précieuse aux patients contraints de se déplacer pour se soigner. Cela nous tient à cœur et nous fait toujours très plaisir de participer. On espère surtout que cette tombola rencontrera encore et toujours du succès ! »