Les passionnés de tir à l'arc sont conviés au concours en salle du Club Calvi-Balagne, servant de support au classement du Championnat Départemental 2B. L'événement se déroulera le 28 janvier 2024 dans la halle des sports de Calvi, sur la Route du stade près du collège Jean-Félix Orabona.

Horaires du Concours :

Matin :



Greffe : 08h30

Echauffement : 09h00-09h20

Début du tir : 09h25

Greffe : 12h45

Echauffement : 13h15-13h35

Début du tir : 13h40

S3 à Cadets Classique : 2 x 18 m blason 40 ou Trispots

Minimes et Benjamins : 2 x 18 m blason 60

Poussins : 2 x 18 m blason 80

Arcs à poulies : 2 x 18 m Tri spot compound

Adultes : 10 € (1 départ) / 15 € (2 départs*)

Jeunes : 5 € (1 départ) / 0 € (2 départs*)

Les archers classiques et arcs nu désirant tirer sur Tri spots (au lieu de blason de 40 cm), merci de le préciser lors de l'inscription préalable.Les archers pourront participer aux deux départs dans la limite des places disponibles.Récompenses : Aux trois premiers de chaque catégorie.Inscriptions : Uniquement par mail à arcbalagne@gmail.com . Les inscriptions par Club seront traitées en priorité. Merci de préciser : N° licence - arme - catégorie - départ choisi (sans précision, l'arme et la catégorie seront celles utilisées sur le fichier FFTA).Date limite d'inscription : Mardi 23 janvier 2024 à 19h00.Tenue obligatoire : Blanche ou tenue de club, et chaussures à semelles non marquantes.Interdiction de fumer dans la halle des sports.