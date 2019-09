Théâtre : By Heart de Tiago Rodrigues enfin à Bastia

Deux représentations exceptionnelles de la pièce portugaise By Heart ont lieu en fin de semaine, jeudi et vendredi a la Fabrique de Théâtre, rue Notre Dame de Lourdes à Bastia.



Dans cette pièce, le metteur en scène nous conte une histoire : celle de sa grand-mère qui, devenue aveugle, demande à son petit-fils de lui choisir un livre qu’elle pourrait apprendre par cœur. Mais que signifie au juste « apprendre un texte par cœur » ? Et « comment se tenir, avec le public, au plus près de cette question, de son urgence, de sa charge ? » se demande le jeune metteur en scène portugais et directeur du Théâtre National de Lisbonne. En conviant chaque soir dix spectateurs à accomplir ce geste, Tiago Rodrigues invite des hommes et des femmes à éprouver, partager, le temps de la représentation, une expérience singulière : celle de retenir un texte et de le dire. Un acte de résistance artistique et politique, tout autant qu’une lutte contre le temps, l’oubli, le vieillissement, contre l’absence et la disparition. Un geste aussi intime que politique !



En tournée depuis 2014, la pièce est passée par Bilbao, Paris, Lisbonne, Washington, Montréal, Berlin, Hanovre, Dublin, Bruxelles, Madrid, Vienne, Rome, Amsterdam, etc. Ne la manquez pas à Bastia !



BY HEART de Tiago Rodrigues / Teatro Nacional Dona Maria II

JEUDI 26 SEPTEMBRE et VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 / 21:00



Laurent Hérin