The Voice revient en Corse pour une journée de pré-sélections à Moriani

Les pré-sélections corses de l’émission The Voice – adultes et enfants – auront lieu le mercredi 2 juillet 2025 à Moriani-Plage (Haute-Corse). Le rendez-vous est fixé à l’hôtel San Lucianu, dans ses espaces séminaire, en présence de Pascal Guix, directeur artistique de l’émission, et de Bruno Berberes, directeur de casting.



Les auditions sont ouvertes aux enfants de 7 à 14 ans (14h-16h) et aux adultes à partir de 15 ans (16h-17h). Les candidats doivent impérativement s’inscrire via le formulaire en ligne : lien.



Une masterclass de préparation, animée par Aurélie Berria, est également prévue sur place, avant un concert et une scène ouverte au Beach Bar de l’hôtel en fin de journée, offrant une seconde chance de se produire devant l’équipe artistique.