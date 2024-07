Tennis: à Porto-Vecchio : Samedi coup d'envoi du tournoi du RCPV

Rendez-vous traditionnel et très attendu du mois d'août, le tournoi de tennis du Raquette Club de Porto-Vecchio va frapper ses trois coups ce samedi sur les courts du complexe sportif du Pruneddu. D'ores et déjà 216 joueurs sont inscrits dans les douze catégories en lice durant cette quinzaine qui prendra fin le dimanche 18 août prochain avec les différentes finales. Parmi ces 216 joueurs, douze appartiennent à la deuxième série dont deux négatifs classés -4/6 et -2/6. Pour rappel le simple messieurs avait été remporté l'année passée par Nais Dridi, alors qu'Alexandra Charles en avait fait de même chez les dames.