Taglio-Isolaccio : deux conférences ce weekend au Parc Galea

Samedi 25 septembre à 15h00

QUEL AVENIR POUR LE TRAVAIL ?

Pour notre invitée, nous sommes aujourd'hui dans une impasse écologique, économique et sociale. Pour elle, les influences philosophiques du passé mettent en danger l'humanité et la seule façon de s'en sortir est de faire une révolution complète de notre cadre de pensée. En cela, il convient selon elle d'entreprendre une reconversion autant industrielle que cognitive pour sortir de l'asservissement dont la société est aujourd'hui victime, sortir de l'ère du "dominer tout" pour rentrer dans l'ère du "prendre soin"...

Dominique MEDA : chercheuse de renommée internationale, elle est directrice de l’Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales de l’Université Paris Dauphine-PSL, présidente de l’Institut Veblen et auteure de nombreux ouvrages sur le sens du travail, la croissance ou la question d'égalité professionnelle hommes-femmes. Plus largement, elle interroge les relations entre économie et politique et les instruments de mesure de richesse de notre société...

Dimanche 26 septembre à 15h00

LA BIOLOGIE DU CANCER

Et si nous étions passés à côté d'une dimension essentielle du cancer, de sa nature réelle ? Même si l'idée peut sembler incroyable. Le cancer est en fait un phénomène biologique apparu il y a plus d'un demi-milliard d'années et qui a accompagné l'évolution de nombreux organismes, dont l'espèce humaine. Et cela change tout ! Notre plus vieil ennemi est gouverné par les règles qui régissent tous les systèmes vivants. C'est donc à la lumière de la biologie de l'évolution qu'il nous faut reconsidérer notre approche. Grâce à une théorie vieille de 150 ans, celle de Darwin, nous commençons enfin à comprendre la logique du « crabe » et pouvoir espérer un jour le mettre hors d'état de nuire. De nouvelles pistes inexplorées qui redonnent espoir.