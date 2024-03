Sur France Télévision « Julie, récit d'un féminicide »

Chaque semaine, sur France 2, l'émission Infrarouge aborde frontalement des questions de société. Diffusé ce mardi 12 mars et disponible jusqu'au 20 juillet en replay, le film « Julie, récit d'un féminicide » revient sur l'assassinat de Julie Douib et sur les conséquences dans la région.

Le 3 mars 2019, en Balagne, Bruno Garcia-Cruciani a exécuté son ex-compagne. Julie Douib devient alors la victime visible d'un crime culturellement et institutionnellement prévisible. Un féminicide emblématique. Trois ans plus tard, la réalisatrice Giulia Montineri, originaire des lieux, est revenue pour filmer l'après. Les habitants de L'Île-Rousse mais aussi des élus digèrent à peine la tragédie qui s'est déroulée ici. Leurs témoignages, réels souvenirs ou rumeurs remaniées, racontent le sexisme ordinaire et singulier de la terre corse. La réalisatrice replace alors cet assassinat dans sa dimension collective, celle d’une société qui ferme les yeux.

À noter que de documentaire a été accompagné en résidence à la fabbrica culturale Casell'arte. Lauréate de la bourse d'auteur de documentaire de la Fondation Jean-Luc Lagardère, Giulia Montineri a également bénéficié du soutien de la Collectivité de Corse, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en partenariat avec le CNC.