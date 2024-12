Soirée « Musiques actuelles » proposée par Le Rézo ce samedi 5 décembre à Bastia

Comme chaque année, le Rézo s'associe au Service Culturel de la Ville de Bastia pour organiser au centre culturel l’Alb’Oru une soirée concerts dédiée à l'émergence musicale insulaire. Entrée libre.



La soirée débutera à 18h par un moment convivial durant lequel les artistes qui ont un projet musical et qui voudraient avoir des réponses à leurs questions sur les aides à la création et à la diffusion que le Rézo met à disposition, ou sur tout autre aspect de leur projet qu’ils voudraient aborder, sont invités à venir rencontrer les responsables de l’association à la cafétéria de l’Alb’Oru.

A 20h30 suivra une soirée « Plateforme Rézo » avec un plateau d’artistes sélectionné suite à un appel à candidature. Cette plateforme sera l’occasion pour eux de proposer leurs créations sur une scène professionnelle et en public. Un comité de professionnels constitué par le Rézo pour l’occasion fera un retour éclairé aux artistes sur les prestations vues en live.

Au programme

Loba (rap)

Army Occi (pop rock)

CAD3T (rap)