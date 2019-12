Si n'he andatu Raffaelu Bueni : le souvenir du collectif I Patriotti

Purtatu da sempri da u sintimu naziunali, risistenti impignatu d'ogni mumentu, amicu sinceru e fidu, eccu l'omu ch'era Raffaelu.



I so passi l'ha fatti in a clandestinità anni è anni sin'e à issa notti quandu hè statu fertu nant'à un' azzioni contr'a culunizzazioni di pupulamentu in Coti Chjavari. In' ssa tragica notti si n'andaia à l'eternu un altru patriottu Stefanu Cardi. Oramai in casa di Cristu Raffaelu si n'hè andatu à ritruvà lu.



Raffaelu era unu d'issi patriotti di stintu mudestu sempri prontu à aiutà quiddu chi avvia bisognu. Raffaelu purtaia incù iddu a fedi di una Corsica spannata, appacciata induva ugnunu avaria pussutu campà libaru è degnu . Raffaelu sunniaia d'una Corsica corsa, in una suvranità ritruvata.



Issa credenza l'ha purtata sin' à u so ultimu fiatu. Pochi mesi fà ci tistimuniaia tutt'a so amicizia par a dimarchja ch'emu ingaghjatu incù " Patriotti ".



A lotta di libarazioni naziunali perdi torna unu di i so cumbattenti.



Par contu nosciu cuntinuemu à purtà u to missaghju sin' à u ghjornu di a vittoria par a quali hai tantu fattu.



Avvedeci o amicu partigianu !