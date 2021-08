Sartè : un stage de chant traditionnel les 30 et 31 août prochains

Dans le cadre de son dispositif « Educazioni », le Centre d’Art Polyphonique de Corse propose un stage ayant pour thématique « I Canti di San Damianu ». avec comme intervenant Iviu Pasquali.Ce stage, qui s’adresse aux amateurs avertis, se déroulera sur une période de deux jours, les 30 et 31 Août 2021 au Centre d’Art Polyphonique de Sartè, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.Le but de cette rencontre sera d’approfondir des savoirs et savoir-faire relatifs aux expressionsancestrales du chant profane corse issu du mode de transmission orale. Pour cela, l’intervenant sebasera sur les particularités des techniques de la paghjella à travers une mélodie caractéristique issue du village de San Damianu. Il sera également question d’aborder les codifications de la structure des pièces musicales ainsi queles spécificités sociologiques de ce répertoire.Public : Amateurs avertis, à partir de 18 ans , gratuitEffectif : 10 personnesConditions d’accès : sur sélectionPour toute information : 04 20 03 95 50 ou jean-francois.luciani@isula.corsica

