Santa Lucia di Purtivechju accueille le bus du glaucome le 8 juin

Avec le soutien du CH d’Ajaccio et de l’association Luci, l'Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (Unadev) sera présente en Corse, du mardi 6 au jeudi 8 juin, pour proposer un dépistage gratuit du glaucome et autres pathologies cécitantes.

Une campagne nationale de sensibilisation, d’information et de dépistage gratuit du glaucome

Consciente des risques d’un dépistage tardif du glaucome, l’Unadev, avec le soutien de la Société Française du Glaucome (SFG), la Société Française d’Ophtalmologie (SFO) et l’Association France Glaucome (AFG), a mis en place depuis 2011, une campagne nationale de sensibilisation, d’information et de dépistage gratuit du glaucome.





Le Bus du Glaucome

Grâce à une unité mobile appelée Bus du Glaucome, l’Unadev sillonne la France pour aller à la rencontre du grand public et ainsi permettre au plus grand nombre de connaître la maladie et de se faire dépister.

En complément du Bus du Glaucome, l’UNADEV propose un nouveau format de dépistage pour aller au plus près des populations les plus éloignées des professionnels de santé



Du mardi 6 au jeudi 8 juin à Ajaccio

Place Miot, au sein du Bus du Glaucome

De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30





Mardi 6 juin à Folelli

A la Mairie de Folleli

De 9h à 12h30 et de 14h à 17h





Mercredi 7 juin à Ghisonaccia

Immeuble Lanari 1 (Rez-de-chaussée), à côté de la Mairie de Ghisonaccia

De 9h à 12h30 et de 14h à 17h





Jeudi 8 juin à Zonza – Santa Lucia

Salle des P’tites Mains (MJC en face de la Mairie)

De 9h à 12h30 et de 14h à 16h

Sans rendez-vous