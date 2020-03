Riacquistu Lisulanu : hommage à Jean-Christophe Turchi

Les membres de la liste Riacquistu Lisulanu saluent la mémoire de Jean-Christophe Turchi, prématurément disparu. Ils s'associent à la douleur de la famille et présentent à Angèle Bastiani, à sa fille et à tous leurs proches leurs condoléances attristées et leur soutien amical.