Réunion d'information de l'association "Soeurs de combat" demain à Galeria

L'association "Soeurs de combat" qui a pour objectifs de créer du lien entre les différentes associations, aller à la rencontre des hommes et des femmes dans les villes et villages pour partager leur expérience du cancer et offrir une écoute téléphonique et une aide directe animera une réunion d'information demain mardi 13 octobre de 13 h à 15h30 à la Casa Marina de Galeria.

L'association milite également pour que les deux parents bénéficient du droit à la prise en charge des frais de déplacement sur le continent de leur enfant malade.