Réunion à Beauvau : Communiqué de la fédération de Corse du Parti Radical

La Réunion de ce 7 juin à Beauvau a vu l’annonce préoccupante d’un calendrier resserré prévoyant la remise quelques jours avant le 14 juillet des propositions des représentants de la Corse. Propositions censées recueillir le plus large consensus dans l’Ile. On voit l’irréalisme d’un tel calendrier au regard de la méthode initiale. Gérald Darmanin l’a d’ailleurs rappelée en disant “ l’autonomie pour quoi faire ? ” Il s’agit d’examiner chapitre par chapitre les problèmes auxquels est confrontée la population et voir quelles mesures d’autonomie aideraient à leur résolution. Ce programme n’a pas été respecté essentiellement à cause du camp nationaliste qui a saisi toute circonstance pour l’interrompre. En 14 mois, 4 réunions seulement et les problèmes de santé, d’emploi, de pouvoir d’achat, de transports, déchets, d’énergie, etc. ... n’ont même pas pu être abordés. On voit également la tentative de passage en force de Gilles Simeoni qui a refusé l’exercice des propositions concrètes pour ne s’en tenir qu’à « la solution politique globale » et dit encore vouloir associer l’ensemble des forces vives (mais fait comme à son habitude le contraire) à quelques jours de devoir rendre la copie au ministre de l’Intérieur. La Réunion d’hier abordait enfin le sujet du logement et de ses difficultés d’accès, soulignées naguère par l’Exécutif. Les seules propositions consistantes enregistrées par le Gouvernement sont celles formulées par le groupe Soffiu Novu et celles de notre fédération qui relèvent de dispositions réglementaires ou législatives. Elles sont « de nature à changer la donne » et illustrent que beaucoup peut-être fait à droit constitutionnel constant pour peu que l’on veuille s’en donner la peine. Nous accueillons donc avec la plus grande réserve l’introduction d’un statut de résidence permettant aux personnes présentes en Corse depuis « un certain nombre d’années d’accéder plus facilement au logement ».