Réouverture du Parc Galéa ce dimanche

Fermé, comme tous les établissements recevant du public depuis le 16 mars dernier, le Parc Galéa ouvre enfin ses portes, ce dimanche 14 juin de 10h à 19h.Au programme de ce dimanche, au cœur de l’amphithéâtre de verdure :- une conférence sur la Corse dans le monde méditerranéen antique par le professeur Jean Castela (15h)- une rencontre avec le photographe Armand Luciani (16h)- une présentation de l'exposition relative aux parfums d'histoire (17h)En parallèle pour les enfants : un atelier "poterie étrusque", uniquement sur réservation et en présence des parents à la table d'atelier. Quatre créneaux sont proposés : 14h / 15h / 16h / 17h. Attention, la réservation est obligatoire, par texto, au 07 78 13 56 70 La direction du Parc rappelle que pour ne pas faire la queue et pouvoir profiter de toutes les animations jusqu'à sa fermeture à l'automne, il suffit d’acheter un pass directement depuis le site Internet. Pour ceux qui possèdent celui de l'an dernier, ils peuvent l’actualiser en renouvelant leur abonnement via le net. Le Parc, qui a la chance d’avoir de grands espaces extérieurs a mis en place des modalités d'accueil rassurantes et respectueuses des contraintes sanitaires. Si le masque n'est pas obligatoire dans les jardins, il est cependant fortement conseillé en intérieur dans les musées qui auront une jauge d'accueil limitée.Les visites sont conseillées en semaine, une période traditionnellement moins fréquentées par les visiteurs.Un agenda de causeries champêtres vient d’être mis en place, elles auront lieu tous les mercredis et vendredis de 18h à 19h30 dans les jardins. Premier rendez-vous à ne pas manquer, le mercredi 24 juin prochain avec le journaliste Antoine Albertini qui viendra présenter son dernier polar, Banditi.Plus d’infos sur le site