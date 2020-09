Rentrée à l'école Notre Dame de l'Ile-Rousse

La rentrée aura lieu le jeudi 3 septembre.L’organisation sera la suivante :Pour la maternelle avec Mme BONTEMPI Anne (directrice) :- Tps / Ps de 8h20 à 8h40- Ms / Gs à 10h00Pour l’élémentaire avec Mme SANCHEZ Serena qui nous rejoint cette année :- Du CP au CM2 à 8h30En raison du Covid 19 tous les adultes doivent porter un masque et respecter les gestes barrières, un sens de circulation sera mis en place.La cantine fonctionne dès ce jeudi 3 septembre dans les mêmes conditions que l’année dernière.Pour la garderie petit changement d’horaire les enfants sont accueillis à 8h00 et le soir jusqu’à 17h30.Nous accueillons cette année Mme SANCHEZ Serena maitresse pour l’élémentaire.Les enfants auront un enseignement en corse (par Serena) et de l’anglais (par Anne), de la tps au CM2.Corse Net Infos mailto:[corsenetinfos@gmail. com