Rendez-vous aux jardins : le programme à Bastia

La 20ème édition des Rendez-vous aux jardins se déroulera à Bastia (Jardin de l’Annonciade) le Dimanche 4 juin autour du thème « Les musiques du jardin ».



Comme chaque année, la Ville de Bastia souhaite profiter de cette occasion pour inviter le

public à explorer la richesse et la variété botanique de son territoire, mais également

favoriser les échanges entre les visiteurs et les acteurs des jardins.



Pour cette nouvelle édition, l’environnement sonore des jardins sera à l’honneur : chant

d’oiseaux, bruissement des plantes, tumulte des eaux, murmure du vent…



Ainsi, plusieurs rendez-vous seront proposés au public :



Dimanche 4 juin

15h-17h

Espace de jeux sur le thème de la nature

Venez vous amuser et partager un moment convivial autour de jeux de société, jeux en bois

(passe-trappe, Weykick, billard japonais), avec la Ludothèque Bastia.

Ateliers destinés aux familles avec enfants, à partir de 5 ans.

Les enfants de moins de 10 ans doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte.

Bastia, le 15/05/2023



 Jardin de l’Annonciade, sur la petite place située près de la maisonnette, derrière le

supermarché



16h30

« Ecouter le chant des oiseaux pour des champs heureux »

Confortablement installés sur des transats, à l’ombre des arbres, nous écouterons les

oiseaux et discuterons de leur influence sur les semences du jardin, les cultures et la

biodiversité, avec Martine Béroud, accompagnatrice d'installations de jardins et de zones

maraichères en agro-écologie.

Durée : 1h30

 Jardin de l’Annonciade, dans le petit bosquet, en contrebas du supermarché



Les animations proposées dans le cadre des Rendez-vous aux jardins sont

entièrement gratuites.