Récital lyrique à Scolca

Chrystelle Couturier, soprano, Jean-Antoine Ferrali, baryton, et François Colin, pianiste, donneront un récital lyrique ce samedi 18 décembre à 19 heures à l'église de Scolca.

Pour ceux qui l'ignorent Chrystelle Couturier est laureate du festival de Bayreuth le plus grand festival Wagnerien et le plus connu au monde.

Elle est également directrice artistique du Beaulieu Classic Festival de Beaulieu sur mer qui reçoit les artistes les plus prestigieux.