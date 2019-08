Rallye d'Allemagne WRC 2 : Nikolay Gryazin engrange de précieux points

Le rallye d'Allemagne, comptant pour le championnat du Monde, vient de s'achever par la victoire d'Ott Tanak (Toyota) qui a devancé Kris Meeke (Toyota) et Jari Matti Latvala (Toyota). Au sein du WRC2, le Porto-Vecchiais Pierre-Louis Loubet ayant déclaré forfait, la victoire est revenue à l'Allemand Fabian Kreim sur la Skoda. Son compatriote Marijan Griebel, également sur Skoda, termine deuxième et le Polonais Kajetan Kajetanowicz (Polo) troisième.

Quant au plus sérieux adversaire de Loubet, le Russe Nikolay Gryazin, il achève le rallye en cinquième position en WRC2. A égalité de points (63) avec Loubet au général provisoire, avant le rallye d'Allemagne, Gryazin va donc dépasser le Porto-Vecchiais et sans doute prendre la tête du WRC2 car il ne comptait, tout comme Loubet, que six points de retard sur le Mexicain Benito Guerra.

