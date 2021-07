Que faire à Porto-Vecchio du 5 au 11 juillet ?

Le marché nocturne

Jeudi 8 Juillet 2021 à par1r de 19h sur le quai Pascal Paoli

Retrouvez les artisans et créateurs locaux tous les jeudis de 19h à 00h sur le quai Pascal Paoli.





#CULTURAINFESTA

Club de lecture avec Kimamori Vendredi 9 juillet 2021 - 15h à l’Animu

Venez partager un moment convivial où chacun pourra parler de ses coups de cœur littéraires.Yassi Nasseri fera également un tour d’horizon de l’actualité éditoriale et livresque.





#CULTURAINFESTA

Accès libre à la Microfolie

Samedi 10 et dimanche 11 juillet 2021 : Découverte de la collec1on na1onale numéro 1 à l’Animu

De 14h30 à 17h30

Microfolie est un musée virtuel coordonné par La Ville6e, cons8tué de plusieurs collec8ons dans lesquelles vous retrouverez des œuvres mises à

disposi8on par les grands musées na8onaux tels que le Centre Pompidou, l’Ins8tut du monde arabe, le Louvre, le Musée na8onal Picasso-Paris, le musée d’Orsay, le Musée du Quai Branly, la Réunion des musées na8onaux – Grand Palais mais aussi le Château de Versailles, la Cité de la Musique Philharmonie de Paris, le Fes8val d’Avignon, l’Opéra na8onal de Paris, , Universcience et La Ville6e.

Ce corpus d’œuvres hétéroclites vous perme6ra de naviguer librement dans l’univers

Microfolie et de flâner à votre rythme dans la collec8on qui vous sera proposée chaque week-end