Adulte : 10 € (octave 7.5 €)

Jeune : 5 €

Amateurs de musique, ne manquez pas le concert intimiste de 3LIA, un projet musical fascinant mêlant folk moderne, jazz, et hip-hop. Le talentueux artiste Elia Cohen vous invite à un voyage musical inoubliable.Quand : Samedi 30 septembre à 20h30Où : École de musique de CasamuzzoneLes places sont limitées, alors assurez-vous de réserver à l'avance.Le projet 3LIA est né au Québec de la fusion entre la folk épurée et intransigeante d'Elia Cohen avec la scène jazz et hip-hop de Montréal. De retour en France, Elia Cohen a créé un répertoire original qui mélange storytelling et expérience mystique, puisant son inspiration dans des musiques rituelles telles que le gospel et le chant hébraïque, ainsi que dans la neo-soul.La musique d'3LIA est un mariage subtil entre l'organique et le numérique, avec l'utilisation d'instruments acoustiques tels que le cajon, la contrebasse et la guitare percussive pour créer des rythmes généralement réservés aux beatmakers nord-américains.Les paroles d'Elia Cohen s'inspirent de poètes-chanteurs tels que Leonard Cohen, Nick Drake et Tom Waits, mais le projet 3LIA les habille de sonorités modernes empruntées à des artistes comme Nujabes et Woodkid. Le résultat est une musique épique et émotionnelle, une invitation à se perdre pour mieux se retrouver.3lia se produit seul en scène avec sa guitare et sa boucle sonore, créant un univers musical où la poésie et la spiritualité se rencontrent de manière captivante.Pour plus d'informations et pour réserver vos places, contactez le 04 95 56 26 67 ou envoyez un e-mail à anima.centreculturel@sfr.fr . Vous pouvez également trouver plus d'informations sur www.centreculturelanima.fr Venez vivre une expérience musicale unique avec 3LIA à Casamuzzone !