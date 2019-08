Prunelli di Fium'Orbu : La Nuit des Etoiles c'est ce 18 aout

Observez le ciel en compagnie de Corse Constellation le 18 aout



PRUNELLI VILLAGE - Place de l'Eglise - A partir de 21h00



Au programme de cette soirée étoilée: décryptage du ciel des constellations en visuel laser. Observation aux télescopes des planètes, étoiles et amas d'étoiles, nébuleuses et galaxies. Projection sur grand écran et commentaires participatifs sur le thème : le destin des étoiles dans l'univers".