Programme des animations des médiathèques d'Ajaccio du 27 janvier au 1er février

Médiathèque des Jardins de l'Empereur (Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40)

- jeudi 30 janvier à 17h - Atelier "Jeux en médiathèque" - A partir de 6 ans

- vendredi 31 janvier à 17h - Atelier "Mes premiers mots en langue des signes" - 3/6 ans

Médiathèque Saint Jean (Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81)

- mardi 28 janvier à 14h - Jeux et animations en langue corse

- mercredi 29 janvier à 15h30 - Escape Game

- mercredi 29 janvier à 17h - Atelier Philo - Jeune public



Médiathèque Sampiero (Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50)

- Tout au long du mois - Arbre à souhaits

- mercredi 29 janvier à 14h - Devenez petit reporter ! - A partir de 8 ans

- mercredi 29 janvier à 10h30 - Initiation Théâtre - A partir de 8 ans

Médiathèque des Cannes (Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30)

- mercredi 29 janvier à 14h - Ciné Club Jeunesse