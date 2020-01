Programme des animations des médiathèques d'Ajaccio du 13 au 18 janvier

Médiathèque des Jardins de l'Empereur

Médiathèque Saint Jean

Médiathèque Sampiero

Médiathèque des Cannes

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40- mercredi 15 janvier à 10h30 - Atelier "Bébé signe" - 18 mois/3 ans- jeudi 16 janvier à 17h - Atelier "Jeux en médiathèque" - A partir de 6 ans- vendredi 17 janvier à 17h - Atelier "Mes premiers mots en langue des signes" - 3/6 ans- samedi 18 janvier à 14h - Ciné Club Adultes- samedi 18 janvier à 19h - Nuit de la Lecture "Contes d'ici et d'ailleurs"Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81- mardi 14 janvier à 14h - Jeux et animations en langue corse- mercredi 15 janvier à 14h - Ciné-club Jeune public- mercredi 15 janvier à 16h - Atelier robotique - Jeune public- samedi 18 janvier à 13h30 - Atelier Pokemon- samedi 18 janvier à 17h - Nuit de la Lecture Projections de courts métrages pour les tout-petits et lectures de contesRenseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50- Tout au long du mois - Arbre à souhaits- du 6 au 17 janvier, la médiathèque Sampiero propose, en amont de la Nuit de la Lecture, une animation "Blind a date with the book" sur la BD- mercredi 15 janvier à 9h30 - Bébés lecteurs - 6/18 mois- mercredi 15 janvier à 10h30 - Ludothèque "Spéciale Star Wars" - A partir de 8 ans- mercredi 15 janvier à 14h - Devenez petit reporter !- mercredi 15 janvier à 16h - Sampiero fait son cinéma #cyclefantasy - A partir de 12 ans- jeudi 16 janvier à 17h - Book Club Ados - 12/18 ans- samedi 18 janvier à 18h30 - Nuit de la Lecture avec contes et petites projections et Blind Test Spécial GeekRenseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30- Semaine du 14 au 18 janvier - Sélection de livres à découvrir dans des pochettes surprise- samedi 18 janvier à 18h - Nuit de la Lecture "Doudous et Pyjamas" - Venez avec votre livre de chevet ou préféré !