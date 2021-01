Programme d'animations des bibliothèques d'Ajaccio du 18 au 23 janvier

MEDIATHEQUE DES CANNES

- mercredi 20 janvier à 10h30 - Atelier créatif Origami - A partir de 8 ans

- samedi 23 janvier de 14h à 16h - Participation à la manifestation nationale Les Nuits de la Lecture - le rêve dans le monde amérindien, histoires et légendes indiennes, jeux de piste et fabrication d'attrape-rêves. Les déguisements d'indiens et squaws sont les bienvenus !

Dans le respect des règles sanitaires

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE SAINT JEAN

Participation à la manifestation nationale Les Nuits de la Lecture

- samedi 23 janvier de 10h à 16h - Projection du podcast de la conférence littéraire sur Lewis Carroll et J.M. Barrie, animée par le écrivain et historien Raphaël Lahlou

- samedi 23 janvier à 10h15 et 14h15 - Projections cinéma Jeune public

Dans le respect des règles sanitaires

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE SAMPIERO

- mercredi 20 janvier de 10h - Atelier d'Eveil musical animé par Aurélie d'Atelier of Corse - 6 mois à 3 ans

Du jeudi 21 au samedi 23 janvier - Participation à la manifestation nationale Les Nuits de la Lecture "les Chroniques oniriques" Entre rêves et réalité...

- jeudi 21 janvier à 18h - Podcast Facebook de la conférence sur la littérature onirique anglo-saxonne animée par le écrivain et historien Raphaël Lahlou

- vendredi 22 janvier à 16h - projection d'un film d'animation

- samedi 23 janvier à 13h - Atelier jeux, La fabrique de rêves

- samedi 23 janvier à 16h - Lecture de contes et histoires oniriques animée par Maria Talamoni

Dans le respect des règles sanitaires

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

Du 20 au 23 janvier - Participation à la manifestation nationale Les Nuits de la Lecture - "Relire le Monde", romans d'anticipation et dystopies

- mercredi 20 janvier de 15h - Projection thématique tout-public sur le thème de la dystopie

- mercredi 20 janvier à 16h - Quiz interactif

- samedi 23 janvier à 10h et à 13h30 - Quiz thématique

- samedi 23 janvier à 14h - Quiz interactif

- samedi 23 janvier à 15h- L'écrivain et historien Raphaël Lahlou animera une conférence sur Georges Orwell et son oeuvre phare, 1984.

- samedi 23 janvier à 16h - Rencontre littéraire avec Anouk Langanet autour de son roman Le temps des Hordes

Dans le respect des règles sanitaires

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40