Porto-Vecchio : un café des aidants le jeudi 6 février

Le prochain Café des Aidants se déroule le jeudi 6 février de 15h à 16h30 à Porto Vecchio dans les locaux de Sud Corse Domicile – Immeuble Saint Jean – Quartier Poretta – Porto Vecchio. Il sera animé par la psychologue clinicienne, Rose Menconi.Le Café des aidants accueille toute personne en situation d'aidant une fois par mois à Porto Vecchio (ci-joint calendrier).Le Café des Aidants est un moment d’échanges et de rencontres dans un cadre convivial pour les proches aidants animé par une psychologue, Rose Meconi.5 raisons d’aller au Café des Aidants ?* Prendre du temps pour soi et passer un moment convivial.* Se sentir moins seul et échanger avec des personnes qui viventdes situations similaires au quotidien.* Recueillir des informations sur les dispositifs existants.* Prendre conscience de la nature de son engagement auprès deson proche.* Construire des projets pour soi et avec son proche.Quels thèmes sont abordés lors des rencontres ?Le Café des Aidants est l’occasion d’échanger sur la relation d’aide en général et sur ce qui se joue au quotidien avec un proche en difficulté de vie. L’objectif est d’ouvrir sur des échanges autour de ce que vivent les aidants au quotidien.Le Café des Aidants permet des échanges d’expériences sur les relations avec les professionnels d’interventions, les autres membres de sa famille, la compréhension de la situation par son environnement professionnel… Des réponses sur des dispositifs d’accompagnement locaux et nationaux pourront être données par les co-animateurs et certaines rencontres (de manière trèsoccasionnelle) peuvent aborder la situation des personnes accompagnées avec des apports plus techniques et médicaux.