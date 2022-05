Porto Vecchio : le 1er Printemps littéraire c'est ce weekend

Les éditions Òmara, en partenariat avec l'association Litteratura et avec le soutien de la librairie du Verbe du Soleil, organisent ce samedi 21 mai à partir de 10h à l'Animu de Porto Vecchio le 1er Printemps littéraire.



Au programme

10h : présentation de Revue Litteratura avec Marc Biancarelli, jérôme Luciani, Didier Rey, François Rosecchi, Angela Nicolaï et Camille Biancarelli.

11h : UTAH par Nicolas Rey avec échanges avec Camille Biancarelli et lectures d’extraits

14h : Peuple d’un Printemps. Stefanu Cesari s‘entretient avec M. Biancarelli, lectures d’extraits.

15h : Da Parighji sin’à tè : échanges entre Philippa Santoni, Angela Nicolaï et Fabien Savalli et lectures.

16h : Corsican Way of life : entretien entre Joseph Antonetti et Pierre Savalli (lectures)

17h : La vertu des paysans : échanges entre JF Rosecchi, M. Biancarelli et JY Acquaviva.

21h : Echanges littéraires.