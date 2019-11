Porto Vecchio : comment s’inscrire sur les listes électorales 2019/2020

En vue des prochaines élections municipales du 15 et 22 mars 2020, la ville de Porto-Vecchio invite ses nouveaux habitants ainsi que les électeurs ayant déménagé au sein de la commune, à se présenter au bureau des élections afin de s’inscrire sur la liste électorale ou de faire enregistrer leur changement d’adresse.

Vous pouvez vous inscrire :

Il convient de se munir d’une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité ou passeport) et d’un justificatif de domicile récent (datant de moins de 3 mois).

Vous pouvez également vérifier votre situation électorale en ligne sur service-public.fr

Nouveau : la date butoir de fin d’inscription est fixée au 7 février 2020, la date du 31 décembre

n’est donc plus impérative.

Sont concernés par la révision des listes électorales :

- Les électeurs déjà inscrits et qui ont changé d’a dresse sur la même commune.

Ils ont jusqu’au 7 février 2020 pour déposer au service des élections leur nouvelle adresse.

Un changement d’adresse occasionne généralement un changement de bureau de vote c’est pourquoi, il est impératif de respecter cette date.

- Les jeunes ayant atteint 18 ans sont inscrits automatiquement par l’INSEE.

Il est prudent et toujours avant le 7 février 2020, de s’assurer que cette inscription a bien été prise en compte et qu’il n’y a pas d’omission de la part de l’INSEE.

Tous les noms qui concernent votre famille, inscrits sur la liste électorale doivent figurer sur la boite aux lettres (y compris les jeunes de 18 ans).

Les nouvelles inscriptions ainsi que toutes modifications concernant l’électeur seront prises en compte jusqu’au 7 février 2020.

Pour plus d’informations vous pouvez vous adresser au service des élections ouvert du lundi au vendredi, de 8h15 à 12h et de 13h45 à 17h30

Place de l ’ Hôtel de Ville

20137 Porto-Vecchio

04 95 70 95 36 srv.electoral@porto-vecchio.fr