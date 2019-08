Porto Vecchio : Nicolas Feuz en dédicace ce 16 août

La librairie Le Verbe du soleil à Porto-Vecchio, a le plaisir de recevoir Nicolas Feuz pour la sortie de son nouveau thriller, "L'ombre du renard", vendredi 16 août à partir de 17h.



Après Le Miroir des âmes, une nouvelle enquête du procureur suisse, parti en Corse sur les traces d'un trésor nazi englouti...



Le 16 septembre 1943, alors que les Alliés s'apprêtent à libérer la Corse de l'occupation nazie, un convoi SS quitte un couvent situé sur les hauteurs de Bastia en emportant une mystérieuse cargaison. Chargées sur une barge à destination de l'Italie, les caisses sont victimes d'un bombardement américain et finissent englouties au large du Cap Corse.

Ainsi naît la légende du Trésor de Rommel, qui suscitera bien des convoitises et engendrera de somptueuses dépenses en recherches sous-marines durant plus de 70 ans. Toutes infructueuses.

Jusqu'à ce jour de l'été 2018 où un lingot d'or caractéristique réapparaît en Suisse, à côté du cadavre d'un vieux bijoutier de Neuchâtel. Le premier d'une longue série, qui va entraîner le procureur Norbert Jemsen, sa greffière Flavie Keller et l'inspectrice Tanja Stojkaj dans un tourbillon mortel entre la Suisse et la Corse.





Nicolas Feuz est procureur de la République et auteur de romans noirs.

Il a étudié le droit à l'Université et obtenu le brevet d'avocat, avant d'être élu en 1999 comme juge d'instruction, puis en 2008 comme président du collège des juges d'instruction, et enfin en 2011 comme procureur du canton de Neuchâtel. Depuis plus de 16 ans, il est spécialisé dans la lutte contre le trafic de stupéfiants.

Marié et père de deux enfants, il s'est lancé dans l'écriture de romans noirs en 2010.

"La trilogie massaï" ("Ilmoran", 2010 ; "Ilayok", 2011 ; "Ilpayiani", 2012) sort d'un bloc en librairies en février 2013 et rencontre un succès immédiat auprès du public helvétique. S'en suit rapidement un thriller ésotérique: "La septième vigne", en novembre 2013, puis en 2016 "Horrora Borealis" et en 2018 "Le miroir des âmes".