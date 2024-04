Portivechju - Deux tournois de Futsal ce week-end

Le ballon rond et particulièrement le Futsal va être à l'honneur ce week-end à Portivechju. Le premier de ces tournois aura lieu samedi à 18 heures au gymnase du Pruneddu au profit de l’association Paul-Toussaint, alors que le second est programmé dimanche à 10 heures au COSEC des Quatre-Chemins et sera organisé par le club de football de l'AS Porto-Vecchio au bénéfice des équipes de jeunes de l'ASPV.