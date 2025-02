Afin de compléter les aménagements funéraires déjà entrepris par la Ville ces dernières années – installations d’enfeus, d’ossuaires et mise en place de sites cinéraires aux cimetières de Tenda et Murateddu - et afin de faciliter aussi bien le travail des équipes municipales que celui des prestataires pouvant intervenir dans l’enceinte des cimetières communaux, la Ville de Portivechju se propose de procéder à la numérotation de l’ensemble des concessions funéraires.

Cette numérotation constitue la première étape avant la mise en place d’une signalétique plus complète, dans les différentes allées et l’apposition d’un plan global, à l'entrée de chaque cimetière, permettant de se repérer plus facilement.

La pose de ces immatriculations s'opérera sous la forme d’une plaquette autocollante de petite dimension (60 mm x 30 mm) sur le côté bas droit, quand cela est possible, de chaque concession. Cette opération sera entièrement effectuée et financée par la Ville. Les familles souhaitant apposer directement le numéro de leur concession sous une autre forme et à leur frais (gravure, marquage directement sur la sépulture), sont invitées à se rapprocher des services l'État Civil en téléphonant 04.95.70.95.38 afin de connaître le numéro correspondant à leur emplacement et les modalités à respecter avant le 10 mars 2025.