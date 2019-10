Polyarthrite rhumatoïde et les maladies articulaires : informez-vous au 19e salon de Bastia

L’Association Française des Polyarthritiques (AFPric) organise le Salon de la polyarthrite et des rhumatismes infammatoires chroniques (RIC), un évènement gratuit et accessible. Au programme : des conférences animées par des rhumatologues, des stands d’information. Ce Salon est le rendez-vous permettant aux malades et à leurs proches d’être bien informés sur la maladie, les traitements et les aides, et ainsi d’être acteurs de leur prise en charge. Rendez-vous le 26 octobre 2019 à Bastia, Musée de Bastia.







Au programme :







14h00 : Accueil des visiteurs par l'Association Française des Polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques







14h15 :Les traitements d'aujourd'hui et de demain



• Dr Jean-Pierre MATTEI, Rhumatologue, CHU Sainte-Marguerite AP-HM, Marseille



15h30 :Parodontologie et rhumatisme inflammatoire chronique



• Dr Annabelle GILLME, Chirurgien-dentiste, Bastia



16h45 : Pratiquer l'activité physique adaptée avec un rhumatisme inflammatoire chronique



• Mme Ludivine COLLET, Déléguée départementale AFPric Corse