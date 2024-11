Plate-forme « Rézo » à Ajaccio.

Ce samedi 23 novembre à 21h à L’Aghja, le Rézo organise une soirée spécialement dédiée à l’émergence musicale. Un concert (entrée libre) réunissant deux groupes insulaires et une artiste angoumoisine.



Le Rézo, association créée en 2008,soutenu par la CdC et les villes d’Ajaccio et de Bastia, est constituée de plusieurs structures culturelles insulaires réparties sur tout le territoire qui ont décidé de mutualiser leurs moyens pour soutenir la création musicale dans toute sa diversité. Ainsi, le Rézo accompagne les projets musicaux des artistes, amateurs ou professionnels, dès les premiers instants de la création jusqu'à leur réalisation, sur scène, sur disque ou en vidéo.

Comme chaque année, le Rézo organise une soirée spécialement dédiée à l’émergence musicale.

En septembre dernier, l’association avait lancé un appel à candidature et deux groupes ont été sélectionnés pour se produire sur scène pendant 30 minutes afin de partager leurs créations avec le public : Le groupe de rock ajaccien Bialès et le groupe Kusika, de Haute-Corse, au répertoire afro latino jazz.

Cette année, le plateau sera enrichi et complété par une artiste invitée du continent : Estelle Mortelle. Lauréate du Prix Cécile Pollet / Le Rézo 2023, organisé par le Rézo en partenariat avec la Fondation de France. Autodidacte, elle développe un univers onirique mêlant folk, pop et ambient, crée une synth pop lo-fi douce et ensorcelante. Sa voix fusionne avec des synthés aériens, formant des paysages sonores vastes et apaisants.