Pero-Casevecchie : élection municipale partielle

Les électeurs français inscrits sur la liste électorale de la commune de Pero- Casevechie, ainsi que les ressortissants européens inscrits sur la liste électorale complémentaire municipale sont convoqués le dimanche 2 février 2025 pour procéder à l’élection municipale partiellecomplémentaire d’un conseiller municipal.



En cas de ballottage, le deuxième tour de scrutin se déroulera le dimanche 9 février 2025.

Les déclarations de candidature s’effectuent à la sous-préfecture de Corte et conformément au calendrier suivant :



Pour le premier tour prévu 2 février 2025 :

• du lundi 13 au mercredi 15 janvier 2025 : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ;

• le jeudi 16 janvier 2025 : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, heure de clôture du délai.



Pour le second tour prévu, le cas échéant, le 9 février 2025 :

• le lundi 3 février 2025 : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ;

• le mardi 4 février 2025 : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, heure de clôture du délai.





Dans la mesure du possible il est demandé aux candidats d’annoncer leur venue afin de faciliter leurs démarches en prenant rendez-vous soit par courrier électronique (sp-corte@haute-corse.gouv.fr) soit par téléphone au 04 95 34 52 46 ou au 07 87 03 92